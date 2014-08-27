Иловайск может превратиться в братскую могилу - комбат "Донбасса" призвал пикетировать Генштаб

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ждать больше нечего. Нас обманули в очередной раз. Обращаюсь ко всем неравнодушным украинцам с призывом спасти наших побратимов. Если их бросили многозвездные генералы, то я верю что их не бросит Народ Украины. Никакой помощи сегодня НЕ БУДЕТ", - написал Семенченко.

Ответственность за это он возлагает на министра обороны и командующего АТО.

Читайте такжеУкраинские военные попали в окружение под Иловайском – Семенченко"Нет даже команды пробиватся к своим . Сейчас, если слабые пока заслоны на трассе Кутейниково-Старобешево затвердеют, появится вторая линия блокады, то это будет братская могила", - пишет командир "Донбасса".

Он призвал пикетировать органы власти и Генштаб с требованием о помощи.

"Сегодняшний пикет организовываю не я - его организовывает общественность Киева. Я делаю перепост и прошу поддержать. Завтра я присоединяюсь к организации нового пикета - нужно как можно людей под Генштабом. Об этом инфо после 17-00 сегодня. Время завтрашнего сбора ориентировочно на 10-00", - сообщил Семенченко.

Читайте такжеПод Иловайском погиб командир батальона "Херсон" "В Иловайске 5-й день в окружении находятся подразделения батальонов «Донбасс», «Днепр», «Свитязь», «Херсон» и «Доброволец». Командование этих подразделений в течение всех этих 5 дней обращается к руководству АТО с требованием создать коридор для вывоза тяжелораненых. Эти обращения никем не услышаны и саботируются как военным командованием, так и руководством государства", - цитирует он анонс сегодняшнего пикета.