Комбат "Донбасса": Сегодня решающий день в боях за Иловайск

Сегодня ночью в боях за Иловайск из батальона "Донбасса" никто не погиб, но вывезти раненых пока не удается.

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

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"Хлопцы закопались в землю, нарыли блиндажей, сепаратисты боятся даже носа высунуть, обстреливают только дальнобойными. Не можем пока вывезти раненых. Сегодня - решающий день. Я верю, я надеюсь. Поднял всех, кого мог. Все обещания даны. Мы свой долг выполнили, теперь ждем и пока они выполнят свой", - пишет он.

Семенченко отметил, что у него складывается впечатление что кто-то хочет, чтобы по выходу из Иловайска подразделения прямиком отправились на Киев - "не на ротацию".