СНБО: Россия сосредоточила на границе с Украиной около 100 единиц военной техники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеРФ продолжает поставлять оружие боевикам: в Украину перебрасывают ЗРК "Бук" и танки - Пентагон

"На границе с Украиной неподалеку от Гуково Ростовской области Российской Федерации выявлено около 100 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, грузовики, системы “Град”, которые, вероятно, планируют отправить в Украину", - сказал Лысенко.