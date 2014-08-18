Порошенко одобрил использование милиционерами огнестрельного оружия в зоне АТО

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Согласно сообщению, закон дает право сотрудникам милиции применять без предупреждения меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие против лиц, которые признаются террористами и занимаются терроризмом.

"Это позволит повысить уровень безопасности сотрудников милиции во время проведения АТО и будет способствовать более эффективному выполнению ими задач по обезвреживанию террористов", говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 12 августа.