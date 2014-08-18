Порошенко одобрил использование милиционерами огнестрельного оружия в зоне АТО
14:11, 18 августа 2014Политика
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Президент Петр Порошенко подписал закон № 1633-VII "О внесении изменений в закон "О милиции" относительно условий применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия в районе проведения АТО".
Милиционерам разрешили использовать огнестрельное оружие в зоне АТО / фото УНИАН
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Согласно сообщению, закон дает право сотрудникам милиции применять без предупреждения меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие против лиц, которые признаются террористами и занимаются терроризмом.
"Это позволит повысить уровень безопасности сотрудников милиции во время проведения АТО и будет способствовать более эффективному выполнению ими задач по обезвреживанию террористов", говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 12 августа.
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