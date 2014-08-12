Милиционерам разрешили использовать огнестрельное оружие в зоне АТО
Верховная Рада своим решением разрешила сотрудникам милиции применять специальные средства и огнестрельное оружие в районе проведения АТО.
За законопроект №4310а проголосовали 228 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале. При этом депутаты от фракции Партии регионов и группы "За мир и стабильность" не голосовали за этот законопроект.
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Принятые изменения будут внесены в закон "О милиции".
Парламент разрешил милиции без предупреждения использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, если возникла непосредственная угроза жизни или здоровью граждан или работников милиции, а также в районе проведения АТО.
В проекте уточняется, что применению силы, специальных средств и огнестрельного оружия должно предшествовать предупреждение, если позволяют обстоятельства.