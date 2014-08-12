Советский диссидент Лукьяненко осудил участие Кучмы в переговорах с террористами

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил известный украинский политик и общественный деятель Левко Лукьяненко.

"Нельзя было поручать Кучме такую ответственную миссию. Это абсолютно неправильно! - сказал Лукьяненко. - Кое-кто говорит, что для решения проблем на Донбассе можно пойти на сговор даже с дьяволом. Но они не понимают, что если идешь на сговор с дьяволом, то решишь не свои задачи, а его".

Кроме того, диссидент времен СССР считает, что новая власть должна тщательно расследовать деятельность своих предшественников. "Она должна показать, что для нее законность – не пустой звук, а один из приоритетов, - говорит Лукьяненко. - Поэтому нужно обязательно расследовать деятельность предыдущей власти, открыть новые дела и вернуться к прошлым. Это касается, в первую очередь, руководителей высшего уровня – в том числе, президентов. Вот недавно реанимировали дело Гонгадзе, в котором фигурирует Кучма. Считаю, что это правильно. Если у прокуратуры есть физическая возможность заниматься этим дело, кроме борьбы с терроризмом, – пусть занимается".

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Напомним, что в середине июля Генпрокуратура Украины снова взялась за расследование дела Гонгадзе.

Адвокат Мирославы Гонгадзе в этом процессе - Валентина Теличенко считает, что Кучме выгодно возобновление раследования.