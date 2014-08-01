Российские таможенники закрыли три пункта пропуска на границе с Украиной - «Новошахтинск», «Гуково» и «Куйбышево», так как не действуют сопредельные украинские пункты пропуска «Должанский», «Червонопартизанск» и «Мариновка».

Об этом УНИАН сообщили в Южном таможенном управлении РФ.

«По состоянию на 9 часов (мск) 1 августа 2014 года пропуск физических лиц и транспортных средств через таможенные посты МАПП «Новошахтинск» и МАПП «Гуково» Ростовской таможни, МАПП «Куйбышево» Таганрогской таможни не осуществляется, так как не действуют сопредельные украинские пункты пропуска «Должанский», «Червонопартизанск» и «Мариновка»,- говорится в сообщении.

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Отмечается, что должностные лица российских таможенных постов находятся на местах и готовы к осуществлению пропуска физических лиц и транспортных средств через границу.

Остальные таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в регионе деятельности Южного таможенного управления работают в штатном режиме.

Кроме этого, сообщается, что с 23.30 31 июля до 06.50 1 августа вновь приостанавливал работу по пропуску физических лиц и транспортных средств через государственную границу пункт пропуска «Новоазовск» (Украина). Должностные лица сопредельного российского таможенного поста МАПП «Весело-Вознесенка» Таганрогской таможни не прекращали совершение таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств на въезд в Российскую Федерацию.