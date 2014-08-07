Сегодня в зоне АТО боевики подбили украинский санитарный вертолет МИ-8.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер АТО Алексей Дмитрашковский.

«Подбит вертолет МИ-8 санитарный, который шел за раненными по предварительной договоренности, что по нему стрелять не будут. Вертолет имел все распознавательные знаки, но все равно был подбит»,- сказал спикер.

Читайте такжеНад Енакиево террористы сбили украинский истребитель - спикер АТО

При этом он добавил: «Место падения и место, где был подбит вертолет, пока не разглашается. Пока не сообщаем, потому что переживаем за жизни летчиков».

На вопрос УНИАН - может ли он подтвердить информацию, появившуюся в некоторых СМИ о сбитом боевиками украинском военном самолете, ответил: «По самолету пока подтвердить не могу, нет информации».