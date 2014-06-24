Под Славянском боевики сбили украинский вертолет Ми-8, погибли 9 человек

18:18, 24 июня 2014
Политика
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По словам очевидцев, вертолет подбили при взлете с горы.

facebook.com/ravreba

Под Славянском возле горы Карачун террористы сбили украинский военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Вертолет сбит террористами из ПЗРК", - уточняет он.

По предварительным данным, погибли 9 военнослужащих, в том числе 3 члена экипажа.

Допис by Dmitry Tymchuk.

О погибших военных также написал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гнап.

Допис by Дмитро Гнап.

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