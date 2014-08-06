Украинцы Санкт-Петербурга требуют от Путина остановить украинофобию российских СМИ

Об этом говорится в открытом письме членов-учредителей общественной организации «Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» (УНКА С-П), текстом которого располагает УНИАН.

«В информационном пространстве страны (с экранов телевизоров, радио, газетных полос) в нарушение действующих законов и Конституции РФ звучат призывы к войне с украинцами от добровольцев, желающих воевать, и некоторых лиц, наделенных государственными полномочиями. Украинофобские выступления и призывы вплоть до «Убей «укра»!» перестали быть исключением в информационном пространстве», - констатируется в документе.

При этом подчеркивается, что это можно расценивать как призывы к межнациональной розни между народами России и Украины.

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«Из-за подобной информационной политики происходят расколы на межнациональной почве в семьях, в производственных коллективах. Украинцам стало небезопасно проявлять свою национальную идентичность. Согласно социологическим опросам, более половины россиян считают Украину враждебным государством», - сообщается в письме.

Кроме этого отмечается, что пропаганда информационными средствами сепаратистских идей, направленных на другое государство, отражается бумерангом и создает прямую угрозу государственности России.

«С учетом непростой международной, межнациональной ситуации, обращаемся с просьбой к президенту России, как гаранту конституционных прав и свобод граждан, принять меры к недопущению разжигания межнациональной розни», - говорится в письме.

При этом украинцы Санкт-Петербурга напоминают, что по результатам переписи населения, в России проживает около 4 миллионов украинцев, а по неофициальным данным, граждан России – выходцев из Украины насчитывается более 20 миллионов.