Специалисты на горе Карачун работают над восстановлением трансляции украинских телеканалов

Об этом написал на своей странице в соцсети глава Оболонской райгосадминистрации Николай Тихонов.Читайте такжеУкраина отбила у террористов семь из десяти телевышек

"Фоторепортаж с горы Карачун, внизу Славянск, при отступлении сепаратисты взорвали здесь телебашню. Сейчас работают специалисты над восстановлением трансляции, устанавливают новые антенны - пока вещает три канала: Первый Украинский, 1+1, и пятый. Там сейчас жарко и ветрено и нас провожала песчаная буря", - надпись он.