Тымчук: РФ резко увеличила переброску наемников-бывших милиционеров в Украину

Об этом свидетельствуют данные группы «Информационное Сопротивление».

"За последнюю неделю резко возросла удельная часть перебрасываемых в Украину российских наемников из числа бывших правоохранителей", - сообщает руководитель Центра военно-политических иследований Дмитрий Тымчук.

По его словам, ранее основная часть наемников, вербуемых на территории РФ для военных действий в Украине, вербовалась из числа военнослужащих запаса, ранее проходивших службу в частях спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, ФСБ РФ или частях Вооруженных сил России.Читайте такжеУвеличилась интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков - штаб АТО

"В настоящее время, по нашим оценкам, на Донбассе находится не менее 300 российских наемников из числа бывших правоохранителей-спецназовцев РФ. Ранее основная часть из них проходила службу в подразделениях СОБР (Специальный Отряд Быстрого Реагирования) и ОМСН (Отряд Милиции Специального Назначения) России", -подчеркивает эксперт.

Наемники из числа бывших правоохранителей вербуются в разных городах РФ и проходят переподготовку в учебном центре в Ярославской области России, откуда их группы отправляются на территорию Украины.

Однако существенно снизились «гонорары» этих наемников, выплачиваемые по контрактам.