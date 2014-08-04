Тымчук: РФ резко увеличила переброску наемников-бывших милиционеров в Украину

11:18, 04 августа 2014
Политика
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По информации экспертов, резко возросло количество перебрасываемых российских наемников из числа бывших правоохранителей.

REUTERS

Об этом свидетельствуют данные группы «Информационное Сопротивление».

"За последнюю неделю резко возросла удельная часть перебрасываемых в Украину российских наемников из числа бывших правоохранителей", - сообщает руководитель Центра военно-политических иследований Дмитрий Тымчук.

По его словам, ранее основная часть наемников, вербуемых на территории РФ для военных действий в Украине, вербовалась из числа военнослужащих запаса, ранее проходивших службу в частях спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, ФСБ РФ или частях Вооруженных сил России.Читайте такжеУвеличилась интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков - штаб АТО

"В настоящее время, по нашим оценкам, на Донбассе находится не менее 300 российских наемников из числа бывших правоохранителей-спецназовцев РФ. Ранее основная часть из них проходила службу в подразделениях СОБР (Специальный Отряд Быстрого Реагирования) и ОМСН (Отряд Милиции Специального Назначения) России", -подчеркивает эксперт. 

Наемники из числа бывших правоохранителей вербуются в разных городах РФ и проходят переподготовку в учебном центре в Ярославской области России, откуда их группы отправляются на территорию Украины.

Однако существенно снизились «гонорары» этих наемников, выплачиваемые по контрактам.

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