В бою под Шахтерском, кроме 10 погибших, еще 11 десантников пропали без вести и 13 ранены

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Высокомобильных десантных войск вооруженных сил полковник Юрий Галушкин.

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Он подтвердил, что 31 июля к северу от города Шахтерск прошел бой между украинскими военнослужащими и террористами. "Я не могу рассказать вам все обстоятельства, могу сказать, что командир подразделения выводил подразделение из населенного пункта Шахтерск, попали в засаду, был бой, по результатам боя мы понесли большие потери", - сказал Юрий Галушкин.

По его словам, в настоящее время все десантники выведены в безопасную зону, включая раненых. Вывезены также тела погибших.

Ранее СМИ сообщили, что боевики обстреляли в Шахтерске из "Градов" десантников 25-й бригады воинской части части А1126. В соответствии с сообщением, погиб 21 боец, в том числе командир 2-го батальона.

Позже в пресс-центре АТО сообщили о гибели 10 десантников во время боя с террористами возле Шахтерска.