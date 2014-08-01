В Шахтерске террористы из "Града" обстреляли бойцов АТО: 21 погибший - СМИ

Об этом со ссылкой на волонтеров, которые помогают этой бригаде, а также на самих военных, сообщает "Громадське ТВ".

В частности, по информации, среди погибших и командир 2-го батальона.

Кроме того, сообщается, что в результате обстрела на стороне военных очень много раненых. Сейчас их вертолетами транспортируют в Днепропетровск.

"Только что мне на мобильный позвонили из подразделения Бруно Сантоса. По ним "лупят" с 4-х сторон "Градами". Они простились. Сказали - шансов нет. Никто ничего им не привез, никакого подкрепления и снабжения не было", - цитирует источник.