В Шахтерске террористы из "Града" обстреляли бойцов АТО: 21 погибший - СМИ
01:52, 01 августа 2014Политика
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В Донецкой области в городе Шахтерск вследствие мощных обстрелов боевиков из "Градов" позиций силовиков погибли 21 десантник 25-й бригады военной части А1126.
В Шахтерске террористы из "Града" обстреляли быйцыв АТО: 21 погибший Фото Минобороны РФ
Об этом со ссылкой на волонтеров, которые помогают этой бригаде, а также на самих военных, сообщает "Громадське ТВ".
В частности, по информации, среди погибших и командир 2-го батальона.
Кроме того, сообщается, что в результате обстрела на стороне военных очень много раненых. Сейчас их вертолетами транспортируют в Днепропетровск.
"Только что мне на мобильный позвонили из подразделения Бруно Сантоса. По ним "лупят" с 4-х сторон "Градами". Они простились. Сказали - шансов нет. Никто ничего им не привез, никакого подкрепления и снабжения не было", - цитирует источник.
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