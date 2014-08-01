В бою под Шахтерском погибли 10 украинских десантников

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Наши бойцы попали в засаду. Однако, несмотря на сложность ситуации они приняли этот вынужденный бой", - говорится в сообщении.

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"Украинские десантники понесли потери, и несмотря на это дали отпор российским наемникам. В настоящее время бойцы отведены в тыл. 8 тел уже вывезены из зоны активной фазы АТО", уточняется в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке еще двух погибших, но это осложняется тем, что боевики ведут постоянный обстрел места боя препятствуя эвакуации погибших.

Ранее "Громадское ТВ" со ссылкой на волонтеров сообщило о 21 погибшем десантнике 25-й бригады военной части А1126.