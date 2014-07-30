СНБО: В Украине нет баллистических ракет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Украинская армия не применяет ракет, особенно баллистических. Силы АТО имеют достаточно вооружений, которые являются эффективными и с помощью которых нам удается уничтожать террористов и освобождать нашу территорию», - заявил он.

Читайте такжеСША обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности - СМИ«Последняя баллистическая ракета, которая по международной классификации считается таковой и имеет дальность пуска от 500 км до 1 тысячи км, была уничтожена в Украине 1 июля 1996 года по программе уменьшения угрозы, которую финансировали США», - напомнил Лысенко.

«В Украине нет баллистических ракет», - заверил он.

Ранее американский CNN сообщил о якобы использовании украинской армией баллистических ракет в Луганской области. Вскоре после этого российские протеррористические СМИ сообщили со ссылкой на луганских боевиков, что те нашли "фрагменты" боеголовки баллистической ракеты.

Незадолго до этого США обвиняли Россию в нарушении Договора о ликвидации баллистических ракет малой и средней дальности.