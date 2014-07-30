СНБО: В Украине нет баллистических ракет

17:00, 30 июля 2014
Политика
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В украинской армии нет на вооружении баллистических ракет.

Лысенко напомнил, когда была уничтожена последняя баллистическая ракета Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Украинская армия не применяет ракет, особенно баллистических. Силы АТО имеют достаточно вооружений, которые являются эффективными и с помощью которых нам удается уничтожать террористов и освобождать нашу территорию», - заявил он.

Читайте такжеСША обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности - СМИ«Последняя баллистическая ракета, которая по международной классификации считается таковой и имеет дальность пуска от 500 км до 1 тысячи км, была уничтожена в Украине 1 июля 1996 года по программе уменьшения угрозы, которую финансировали США», - напомнил Лысенко.

«В Украине нет баллистических ракет», - заверил он.

Ранее американский CNN сообщил о якобы использовании украинской армией баллистических ракет в Луганской области. Вскоре после этого российские протеррористические СМИ сообщили со ссылкой на луганских боевиков, что те нашли "фрагменты" боеголовки баллистической ракеты.

Незадолго до этого США обвиняли Россию в нарушении Договора о ликвидации баллистических ракет малой и средней дальности.

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