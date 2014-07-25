Место крушения "Боинга" будет охранять австралийский персонал

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, это соглашение будет способствовать привлечению австралийской стороны, наряду с соответствующей деятельностью нидерландской и украинской сторон, к расследованию причин авиационного события, охране места катастрофы и для обеспечения возвращения тел погибших.

Австралийский персонал, который будет направляться в Украину, не является воинским подразделением вооруженных сил Австралии и его основной функцией будет обеспечение охраны непосредственного места авиакатастрофы.

Подписание соглашения с Австралией стало еще одним важным шагом Украины в направлении обеспечения объективности и прозрачности расследования и для наказания виновных в катастрофе самолета «Малайзийских авиалиний», говорится в сообщении.

Читайте такжеАвстралия направит еще 100 полицейских для охраны места крушения Boeing 777 - СМИКак известно, Украина приняла решение о передаче расследования авиационной катастрофы под эгиду Королевства Нидерландов, которое понесло самые большие потери в этой трагедии. К международному расследованию уже активно подключились эксперты ИКАО, представители других государств, а также украинские специалисты и эксперты.