В Брянской области вблизи границы зафиксировали движение колонны из 30 танков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«На территории России, в Брянской области, вблизи границы с Украиной было зафиксировано движение колонны (около 30 танков), и значительная группировка бронетехники вблизи населенного пункта Новошахтинск Ростовской области», - отметил он.