В Брянской области вблизи границы зафиксировали движение колонны из 30 танков
19:21, 21 июля 2014Политика
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В Брянской области РФ вблизи границы с Украиной зафиксировано движение колонны из 30 танков и скопления бронетехники вблизи Новошахтинска Ростовской области.
На границе с Украиной зафиксировали колонну российских танков / spbdnevnik.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«На территории России, в Брянской области, вблизи границы с Украиной было зафиксировано движение колонны (около 30 танков), и значительная группировка бронетехники вблизи населенного пункта Новошахтинск Ростовской области», - отметил он.
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