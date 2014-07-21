В Брянской области вблизи границы зафиксировали движение колонны из 30 танков

19:21, 21 июля 2014
Политика
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В Брянской области РФ вблизи границы с Украиной зафиксировано движение колонны из 30 танков и скопления бронетехники вблизи Новошахтинска Ростовской области.

Танки Россия / spbdnevnik.ru

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«На территории России, в Брянской области, вблизи границы с Украиной было зафиксировано движение колонны (около 30 танков), и значительная группировка бронетехники вблизи населенного пункта Новошахтинск Ростовской области», - отметил он.

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