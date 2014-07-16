Террористы из трех танков обстреляли опорный пункт возле села Степановка

Утром террористами был осуществлен обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» аэропорта Луганск, тремя танками обстрелян ротный опорный пункт механизированной бригады вблизи с. Степановка.

В районе населенного пункта Дмитровка по направлению РФ обстрелян минометным огнем и артиллерийскими установками калибром 152 мм опорный пункт ротной тактической группы одной из аэромобильных бригад ВС Украины, привлеченных к АТО. Вооруженные боевики приблизились к опорному пункту на расстояние 600-800 метров, но атака противника была отбита решительным огнем. В ходе ожесточенного боя пятерых украинских военнослужащих ранены, потери противника уточняются.

В ответ авиация Воздушных Сил нанесла удары по противнику в районе населенных пунктов Мариновка и Степановка.

Также около 16.00 были осуществлены обстрелы позиций подразделений ВС Украины в районе населенных пунктов Червонопартизанск и пПровалля из РСЗО БМ-21 «Град». Потерь среди украинских военнослужащих и военной техники ВС Украины нет.