Британия: уверенность в том, что Boeing сбили сепаратисты, растет

"Мы считаем, что, пока убедительная информация не докажет обратное, рейс MH17, вероятнее всего, был сбит ракетой сепаратистов", - сказал представитель господина Камерона, передает BBC Украина.

В катастрофе самолета погибли десять британских граждан, напомнили в британском правительстве.

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Ранее в пятницу президент США Барак Обама заявил, что ракета, которой был сбит малазийский самолет, была выпущена с подконтрольной пророссийским сепаратистам территории.

Сепаратисты отрицают свою причастность к трагедии.