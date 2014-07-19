Британия: уверенность в том, что Boeing сбили сепаратисты, растет
03:08, 19 июля 2014Политика
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Представитель британского премьера Дэвида Кэмерона заявил, что все более вероятной выглядит версия о том, что малазийский самолет из 298 людьми на борту сбили пророссийские сепаратисты на востоке Украины
Британия подозревает сепаратистов в трагедии / twitter.com/euromaidan
"Мы считаем, что, пока убедительная информация не докажет обратное, рейс MH17, вероятнее всего, был сбит ракетой сепаратистов", - сказал представитель господина Камерона, передает BBC Украина.
В катастрофе самолета погибли десять британских граждан, напомнили в британском правительстве.
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Ранее в пятницу президент США Барак Обама заявил, что ракета, которой был сбит малазийский самолет, была выпущена с подконтрольной пророссийским сепаратистам территории.
Сепаратисты отрицают свою причастность к трагедии.
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