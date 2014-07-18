В Лисичанске горит нефтеперерабатывающий завод

Как сообщает Informator, в результате попадания произошло возгорание цистерны. Местные жители сообщают, что завод горит и до сих пор.

Как сообщила на своей странице в соцсети исполняющая обязанности председателя Луганской областной госадминистрации Ирина Веригина, "горит Лисичанский НПЗ : емкость на 50 тыс. т для хранения нефтешламов, 2 емкости по 20 т бензина, горит склад для хранения серы. Террористы обстреляли этот объект из установки "Град"".