В Лисичанске горит нефтеперерабатывающий завод
10:49, 18 июля 2014Политика
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В ночь на 18 июля около 3.30 на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) попал снаряд.
фото Роман Бочкала / www.facebook.com
Как сообщает Informator, в результате попадания произошло возгорание цистерны. Местные жители сообщают, что завод горит и до сих пор.
фото Роман Бочкала / www.facebook.com
Как сообщила на своей странице в соцсети исполняющая обязанности председателя Луганской областной госадминистрации Ирина Веригина, "горит Лисичанский НПЗ : емкость на 50 тыс. т для хранения нефтешламов, 2 емкости по 20 т бензина, горит склад для хранения серы. Террористы обстреляли этот объект из установки "Град"".
фото Роман Бочкала / www.facebook.com
фото Роман Бочкала / www.facebook.com
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