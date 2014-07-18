Пан Ги Мун призывает к полному международному расследованию трагедии с малайзийским самолетом
04:05, 18 июля 2014Политика
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун выражает свои соболезнования в связи с трагедией самолета Малазийских авиалиний и призывает к полному расследованию обстоятельств катастрофы.
Пан Ги Мун призывает к полному международного расследования трагедии с малайзийским самолетом / un.org
Об этом говорится в заявлении генсека ООН.
“Я пристально стежк по сообщениям, докладов вместе с международной организацией гражданской авиации и агентством Организации Объединенных Наций. Существует явная необходимость для полного и прозрачного международного расследования", - заявил пан Ги Мун.
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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области был сбит пассажирский самолет, который шел в направлении Куала Лумпура. Погибли 280 человек и 15 членов экипажа.
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