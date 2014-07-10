В Украине нужно создать реестр свободного жилья для переселенцев - эксперт
Директор Институт демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова считает необходимым создать в Украине для переселенцев реестр свободного или временно свободного жилья, пригодного для проживания зимой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время круглого стола “Вынужденные переселенцы в Украине: вопросы срочного и среднесрочного реагирования”.
“Необходимо предоставлять этому жилью социальный статус, определить источники финансирования”, - сказала эксперт и добавила, что благотворительные организации не смогут профинансировать в полном объеме жилье для переселенцев.
Кроме того, она отметила проблему концентрации вынужденных переселенцев в одном месте.
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По словам эксперта, это может привести к тому, что люди будут недовольны, потому что не будут иметь возможности жить так, как жили раньше, до переселения.
“Если они живут все вместе, это чревато тем, что это недовольство будет распространяться и углубляться”, - сказала Либанова.
*** С начала антитеррористической операции с территории Донецкой и Луганской областей силами Межведомственного координационного штаба в другие регионы Украины перемещено и расселено более 36,5 тыс. граждан Украины.