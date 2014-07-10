В Украине нужно создать реестр свободного жилья для переселенцев - эксперт

01:14, 10 июля 2014
Политика
1 0

Директор Институт демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова считает необходимым создать в Украине для переселенцев реестр свободного или временно свободного жилья, пригодного для проживания зимой.

/ Фото: УНІАН


Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время круглого стола “Вынужденные переселенцы в Украине: вопросы срочного и среднесрочного реагирования”.

“Необходимо предоставлять этому жилью социальный статус, определить источники финансирования”, - сказала эксперт и добавила, что благотворительные организации не смогут профинансировать в полном объеме жилье для переселенцев. 

Кроме того, она отметила проблему концентрации вынужденных переселенцев в одном месте. 

Читайте такжеПереселенцам с востока Украины необходима масштабная психологическая помощь - эксперт

По словам эксперта, это может привести к тому, что люди будут недовольны, потому что не будут иметь возможности жить так, как жили раньше, до переселения.

“Если они живут все вместе, это чревато тем, что это недовольство будет распространяться и углубляться”, - сказала Либанова.

*** С начала антитеррористической операции с территории Донецкой и Луганской областей силами Межведомственного координационного штаба в другие регионы Украины перемещено и расселено более 36,5 тыс. граждан Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter