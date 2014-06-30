Кремль: Порошенко и лидеры еще трех стран выступили за новый раунд переговоров с сепаратистами

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

”Лидеры высказались в пользу скорейшей организации третьего раунда консультаций между представителями Киева и юго-восточных регионов”, - сказано в сообщении.

Читайте такжеМедведчуку советуют определиться со своим статусом на переговорахСогласно сообщению, лидеры стран договорились поручить министрам иностранных дел четырех государств оперативно вступить в контакт для практической проработки поднятых во время телефонного разговора вопросов.