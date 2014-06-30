Кремль: Порошенко и лидеры еще трех стран выступили за новый раунд переговоров с сепаратистами
19:34, 30 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора высказались за скорейшую организацию третьего раунда переговоров между Киевом и сепаратистами.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
”Лидеры высказались в пользу скорейшей организации третьего раунда консультаций между представителями Киева и юго-восточных регионов”, - сказано в сообщении.
Читайте такжеМедведчуку советуют определиться со своим статусом на переговорахСогласно сообщению, лидеры стран договорились поручить министрам иностранных дел четырех государств оперативно вступить в контакт для практической проработки поднятых во время телефонного разговора вопросов.
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