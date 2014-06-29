В Харьков эвакуировали детей из краматорского детского дома «Антошка» - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, вчера, 28 июня, в Харьков были эвакуированы 25 детей в возрасте от 2 месяцев до 4 лет. Сегодня, 29 июня, еще восемь малышей переселятся в харьковские детские заведения.

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«Благодаря Министерству внутренних дел Украины и советнику Арсена Авакова Зоряну Шкиряку, закончились переговоры с руководством ДНР (террористическая группировка ”Донецкая народная республика” - УНИАН) по поводу передачи нам более тридцати детей. Нашей задачей было принять детей, их обследовать и отправить из города Изюм в город Харьков», - отметил председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута, который лично присутствовал при передаче детей.

По словам Балуты, первичный осмотр детей был проведен на месте приема, прямо в машинах скорой помощи, затем их осмотрели специалисты Изюмской районной больницы. Здесь же детей накормили и дальше отправили на новое место проживания в Харьков в сопровождении сотрудников детских домов, которые специально для этого приехали в Изюм.

«У нас сегодня выполнена важная функция, мы отправляем детей в Харьков, чтобы они находились в нормальных условиях, были обеспечены соответствующим присмотром. Это проблемные дети и важно, чтобы они попали в хорошие руки», - добавил в свою очередь заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской облгосадминистрации Василий Хома.

Главный врач Харьковского областного специализированного дома ребенка № 1 Роман Марабян отметил, что все дети ухоженные, в хорошем состоянии, несмотря на стресс, связанный с переездом. «Дети находились в коллективе, где их любили, в них вкладывали силу и душу», - отметил врач.

Как стало известно позже, из детского дома «Антошка» вывезено 33 детей из 34, за исключением одного ребенка, который находится в реанимации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«На сегодня из Краматорска вывезено последнего ребенка из детдома «Антошка». Дети доставлены в Харьков. Находятся под наблюдением врачей», - сказал советник главы МВД.

По словам Шкиряка, операция проходила в закрытом режиме. В частности, детей вывозили тайно от представителей так называемой ДНР, с помощью частного транспорта.