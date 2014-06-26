Боевики на Донбассе захватили в плен помощника Таруты - СМИ

Боевики из террористической организации "Донецкая народная республика" захватили одного из помощников председателя Донецкой областной администрации Сергея Таруты.

Об этом "ОстроВу" сообщили в окружении донецкого губернатора.

"Да, захватили человека, с которым мы работали", - сказал собеседник агентства.

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Ранее о захвате одного из помощников Таруты заявил Андрей Пургин, который считает себя "вице-премьером" террористической организации "ДНР".

"За вчерашний день мы захватили одного из помощников Таруты и захватили до десятка офицеров для обмена заложниками", - заявил он.