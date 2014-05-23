В Донецкой области террористы объявили мобилизацию

Возле Донецкой областной государственной администрации и в военкомате на улице Буслаева открыты призывные пункты, в которые мужчины от 19 до 40 лет должны сегодня прийти.

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Желающие воевать будут отправлены в горячие точки Донецкой области, в частности, в Славянск, Краматорск и Волноваху.

Как сообщал УНИАН, 17 мая сотрудник главного разведывательного управления России Игорь Стрелков обратился к мирным жителям Донецкой области с призывом пополнить ряды террористов и отвоевать самопровозглашенную Донецкую народную республику. Он пообещал им дать в руки оружие и отправить на передовую. При этом он уточнил, что добровольцев почти не наблюдается. «Не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, способных рисковать жизнью на передовой линии, где каждый день стреляют», - говорится в обращении главы террористов.