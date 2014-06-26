Террористы напали на милиционеров возле аэропорта в Луганске
15:15, 26 июня 2014Политика
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Вооруженные сепаратисты 25 июня совершили вооруженное нападение на сотрудников милиции возле аэропорта в Луганске.
Возле Луганского аэропорта новое столкновение / airport.lg.ua
Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в области Татьяна Погукай, 25 июня около 00.20 вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, совершили нападение на сотрудников милиции, которые несли службу по охране радиолокационной станции, расположенной около аэропорта Луганска.
В результате нападения сотрудников милиции избили, и забрали два автомата АКСУ-74 и 60 патронов. Сотрудники милиции находятся в медучреждении.
Данный факт зарегистрирован.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром Украинские военные отбили нападение на аэродром в городе Краматорск Донецкой области.
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