Террористы напали на милиционеров возле аэропорта в Луганске

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в области Татьяна Погукай, 25 июня около 00.20 вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, совершили нападение на сотрудников милиции, которые несли службу по охране радиолокационной станции, расположенной около аэропорта Луганска.

В результате нападения сотрудников милиции избили, и забрали два автомата АКСУ-74 и 60 патронов. Сотрудники милиции находятся в медучреждении.

Данный факт зарегистрирован.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Украинские военные отбили нападение на аэродром в городе Краматорск Донецкой области.