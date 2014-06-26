Около 80% граждан поддерживают унитарность с децентрализацией власти - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 июня 2014 года.

Согласно данным исследования, в случае проведения референдума о территориально-политическом устройстве Украины, 78,5% всех опрошенных (или 81,9% тех, кто собирается принять участие в референдуме) проголосовали бы за унитарное государство, где должны состояться децентрализация власти и существенное расширение полномочий местных органов власти в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

За федеративное устройство в государстве намерены проголосовать соответственно 12,3% и 11,6% опрошенных.

Доля тех, кто выступает за унитарное устройство государства, возросла по сравнению с концом марта - началом апреля 2014 г., когда проводился аналогичный опрос, – тогда она составила 69,3% среди всех опрошенных.

Доля тех, кто выступает за федеративное устройство, уменьшилась с 16,7% до 12,3%.

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За унитарное государство (при условии децентрализации власти) выступает большинство жителей всех регионов (от 95% - на западе страны до 63% - на востоке).

В целом в ходе исследования было опрошено 2012 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, которая представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.