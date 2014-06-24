Австралия признает право украинских военных на вооруженный ответ террористам

Об этом заявил постоянный представитель Австралии при ООН Гэри Куинлэн, передает ТВi.

"Австралия понимает, что Вооруженные силы Украины применят силу для самозащиты. И имеют на это право", – заявил он сегодня на заседании СБ ООН.

Читайте такжеПод Славянском боевики сбили украинский вертолет Ми-8, погибли 9 человек

По его словам, информация о сбитом вертолете является "плохой новостью".

Дипломат также призвал стороны обеспечить выполнение перемирия.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Славянском террористы сбили из ПЗРК Украинский вертолет Ми-8, в результате чего погибли 9 военнослужащих, включая 3 членов экипажа, находившихся на борту, сообщил руководитель группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Президент Украины вечером 24 июня во время встречи с руководителями силовых структур отдал приказ без колебаний открывать огонь.

Отмечается, что Порошенко не исключает, что режим прекращения огня может быть отменен досрочно, ввиду постоянного его нарушения контролируемыми извне боевиками.

Стоит отметить, что это уже второй украинский вертолет, который был сбит террористами в районе горы Карачун.

29 мая при взлете с горы Карачун террористы из ПЗРК сбили украинский вертолет Ми-8, в котором находился начальник Управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий. Тогда погибли 12 человек.