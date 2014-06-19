ЕС глубоко озабочен гибелью журналистов в восточной Украине - заявление представителя Эштон

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, распространенном в четверг в Брюсселе.

В заявлении, в качестве примера ухудшение ситуации указаны смерти журналистов из России Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

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”Другой пример - это смерть общественного активиста Александра Решетняка, который умер от пыток после того, как был похищен. Мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям. Мы призываем власти провести независимое расследование этих случаев, а также всех других случаев нарушения прав журналистов”, - отмечается в заявлении.