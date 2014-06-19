Российские журналисты были на месте взрыва газопровода на Полтавщине уже через 10 минут
09:52, 19 июня 2014Политика
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Российские журналисты добрались до места взрыва газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" в районе села Красное Полтавской области за 10 минут.
Кабмин подозревает диверсию / ГСЧС
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. "Ровно 10 минут понадобилось "журналистам" Russia Today, чтобы оказаться на месте взрыва газопровода в малопримітній местности в глубине Полтавской области. Как говорят, ехали-ехали, остановились поиграть на рояле, а тут и он, стоит себе в кустах", - заявил чиновник.
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Напомним, что 17 июня произошел взрыв на газопроводе "Уренгой - Помары - Ужгород" в районе села Красное Полтавской области, передает ТСН.
Премьер Арсений Яценюк подозревает, что взрыв на газопроводе был диверсией против Украины.
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