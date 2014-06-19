Российские журналисты были на месте взрыва газопровода на Полтавщине уже через 10 минут

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. "Ровно 10 минут понадобилось "журналистам" Russia Today, чтобы оказаться на месте взрыва газопровода в малопримітній местности в глубине Полтавской области. Как говорят, ехали-ехали, остановились поиграть на рояле, а тут и он, стоит себе в кустах", - заявил чиновник.

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Напомним, что 17 июня произошел взрыв на газопроводе "Уренгой - Помары - Ужгород" в районе села Красное Полтавской области, передает ТСН.

Премьер Арсений Яценюк подозревает, что взрыв на газопроводе был диверсией против Украины.