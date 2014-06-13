Американский ракетный крейсер покинул акваторию Черного моря - СМИ



Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командование шестым флотом ВМС США.

«Миссия Vella Gulf в Черном море состояла во взаимодействии с союзниками по НАТО и европейскими партнерами, что демонстрировало бы обязательства США по укреплению связей и оперативной совместимости через достижение совместных целей в регионе», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что в ходе пребывания в Черном море крейсер посетил болгарский порт Варна и румынский порт Констанца, где экипаж судна провел встречи со своими румынскими и болгарскими коллегами. Крейсер также участвовал в мероприятиях, направленных на расширение сотрудничества, с МВФ Турции. Во время пребывания судна в Констанце на борт крейсера поднялся министр обороны США Чак Хейгел.

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«В конце мая корабль-разведчик ВМС Франции Dupuy de Lome покинул акваторию Черного моря. Таким образом, в настоящее время в Черном море остается один корабль НАТО: французский фрегат Surcouf», - отмечает российское информагентство.

Источник в Минобороны России заявил, что по плану 15 июня в Черное море зайдет третий корабль страны-участницы НАТО - разведывательный корабль ВМС Италии «Элеттра».

В российском военном ведомстве наповнили, что согласно конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в Черном море не более 21 дня. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тысяч тонн.

«Ранее в этом году Конвенцию нарушил американский фрегат USS Taylor, превысив на 11 суток лимит пребывания в Черном море», - отметили в Минобороны России.

Российские эксперты нвоспринимают пребывание кораблей НАТО в Черном море как «игру на нервах» и называют «продолжением агрессивного давления на Россию».