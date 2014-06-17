В «Борисполе» россиянин попросил статус беженца - ГПСУ
14:55, 17 июня 2014Политика
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Вчера в аэропорту «Борисполь» во время осуществления паспортного контроля к пограничникам обратился 31-летний гражданин Российской Федерации.
В «Борисполе» россиянин попросил статус беженца - ГПСУ
Мужчина прибыл рейсом из Санкт-Петербурга и попросил политического убежища, поскольку у себя на родине он активно поддерживал политические взгляды украинцев, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
Сейчас он опасается преследований на территории России, где, по словам россиянина, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Этот факт пограничники сообщили работников миграционной службы.
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