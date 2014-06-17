ВР приняла заявление о притеснениях и несоблюдении прав украинцев в России

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно постановлению, Кабинету министров Украины поручено:

создать центральный орган исполнительной власти по вопросам сотрудничества с зарубежными украинцами в пределах средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти, и обеспечить его эффективное функционирование в соответствии со статьей 10-2 Закона Украины «О зарубежных украинцах»;

безотлагательно разработать и утвердить государственную целевую программу сотрудничества с зарубежными украинцами;

принять нормативно-правовые акты, необходимые для эффективной реализации Закона Украины «О зарубежных украинцах».

Кроме того, Министерству образования и науки Украины поручено всесторонне способствовать открытию и функционированию учебных заведений за рубежом, в которых осуществляется обучение на украинском языке или изучается украинский язык;Читайте такжеРада просит международные журналистские организации дать оценку информационной агрессии России

активизировать участие в выполнении образовательных и научных программ возрождения и развития национальной культуры и украинского языка в местах компактного проживания иностранных украинцев.

Также Министерству культуры Украины поручено:

обеспечить реализацию государственной политики по созданию условий для удовлетворения национально-культурных потребностей зарубежных украинцев;

всесторонне способствовать проведению в местах компактного проживания украинцев за рубежом международных и региональных культурных акций, художественных фестивалей, конкурсов, аукционов, выставок и других мероприятий.

Согласно постановлению, Министерству иностранных дел Украины поручено:

обеспечить ознакомление международного сообщества с позицией Верховной Рады Украины относительно притеснений и несоблюдение прав украинцев в России, выраженной в Заявлении;

активизировать свою деятельность по защите прав украинцев в России в соответствии с международными обязательствами России, в том числе с привлечением соответствующих международных организаций - ОБСЕ, Совета Европы и Совета ООН по правам человека и др.;

совместно с центральным органом исполнительной власти по вопросам сотрудничества с зарубежными украинцами после его образования Кабинетом министров Украины создать рабочую группу с участием представителей заинтересованной общественности по мониторингу соблюдения прав украинцев на территории Российской Федерации и выработке рекомендаций по адекватному реагированию Украины на факты притеснений и нарушений прав украинцев в России;

всесторонне способствовать другим министерствам и центральным органам исполнительной власти в осуществлении их полномочий в целях эффективной реализации государственной политики Украины в сфере сотрудничества с зарубежными украинцами.

В заявлении ВР констатирует неудовлетворительное состояние реализации прав и свобод украинского меньшинства в Российской Федерации, притеснение и несоблюдение прав украинцев в России.Читайте такжеРада решила доработать постановление про введение военного положения на Донбассе

В заявлении говорится:

о негативной тенденции по значительному и системному ухудшению в последние годы ситуации, связанной с обеспечением культурных, языковых, образовательных, информационных и религиозных потребностей украинской общины в России;

о дискриминационных условиях функционирования украинского национального меньшинства, которые не соответствуют международным обязательствам России, закрепленным международными и двусторонними межгосударственными соглашениями;

о существовании серьезных вызовов и угроз для сохранения национальной самобытности и идентичности и свободного развития украинцев в России.

В заявлении отмечается, что, спекулируя на защите интересов россиян в Украине, выдвигая искусственные и надуманные претензии относительно нарушений в Украине прав национальных меньшинств, Россия одновременно открыто нарушает права и интересы одной из крупнейших этнических общин Российской Федерации - украинцев, которые только по официальным данным составляют около 2 млн, а по неофициальным более 10 млн человек.

В заявлении сказано, что по итогам проведенного в 2009 г. исследования состояния обеспечения образовательных прав украинцев в России и россиян в Украине Офис Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств отметил, что возможности обеспечения в Украине культурно-языковых потребностей русской общины значительно превышают возможности, которые обычно предоставляются национальным меньшинствам другими государствами - участниками ОБСЕ, в частности в России. По результатам исследования комиссар ОБСЕ Кнут Воллебек предоставил российским властям рекомендации по улучшению доступа и качества образования для украинцев и других нацменьшинств в России. В 2011 году комиссар ОБСЕ заверил, что внимательно наблюдает за ситуацией с соблюдением прав украинцев и доносит свою обеспокоенность российским властям. Однако реальных сдвигов в ситуации, в частности по воплощению в жизнь рекомендаций ОБСЕ в России, не произошло.

В заявлении указано, что в регионах России функционируют только 10 школ с изучением украинского языка и украиноведческих предметов. Обращения к властям о создании украиноязычных школ и классов в местах компактного проживания украинских общин остаются неудовлетворенными.

Критическая ситуация сложилась в России и с украиноязычными СМИ: только 7 украиноязычных газет и приложений к изданиям и одна радиопередача на украинском языке при полном отсутствии украинского языка в телеэфире. Одновременно в Украине издается 1176 русскоязычных газет, а теле- и радиопрограммы на русском языке занимают от 5 до 74% объема вещания (в зависимости от региона). Вместе в тем многолетние обещания российского руководства предоставить возможность для вещания в России некоторым украинским телеканалам так и не были выполнены.

В заявлении сказано, что резонансные события последних лет также свидетельствуют, что руководство России взяло курс на резкое ограничение организованной общественной и культурной деятельности украинского меньшинства. В частности, власти России запретили деятельность ведущих общеобразовательных федеральных украинских организаций и дважды отказывала в регистрации нового общероссийского общественного объединения.

В заявлении отмечается, что проявлением притеснения украинского движения в России являются факты преследования и запугивания ведущих активистов украинских общественных организаций. В последнее время испытывают морально-психологическое давление активисты, которые нашли в себе мужество осудить нынешнюю агрессивную политику России в отношении Украины.

Факты свидетельствуют, что органы государственной власти России реализуют курс на подрыв организованного украинского движения в стране, подмену его новосозданными псевдоукраинскими организациями и минимизацию проявлений активной общественной и национальной позиции украинцев в России.

В заявлении сказано, что указанные факты и обстоятельства создают серьезные вызовы и угрозы для сохранения национальной самобытности и идентичности, реализации прав украинцев и свободного развития украинского меньшинства в Российской Федерации.

В заявлении подчеркивается, что такое отношение во многом обусловлено позицией президента Российской Федерации В.Путина, который откровенно пренебрегает национальной самобытностью и идентичностью украинцев и не считает их "отдельным народом". Поэтому скрытой целью российских властей в отношении украинцев в России является стремление их полной ассимиляции и использования как демографического ресурса для пополнения русского этноса.

ВР отмечает, что дальнейшее развитие украинско-российских культурно-гуманитарных связей как важной составляющей добрососедских отношений между странами должно базироваться на паритетных началах с предоставлением равных прав и возможностей россиянам в Украине и украинцам в России. Это означает не их приведение к общему минимального знаменателю, а предусматривает постепенное повышение прав украинцев в России до высокого уровня обеспечения национально-культурных и языковых прав россиян в Украине;

ВР поддерживает стремление украинцев в России к организованной общественной и культурной деятельности, в частности необходимость существования и эффективной деятельности украинских общественных организаций с общероссийским статусом, способствующих сохранению самобытности и языка, развития образования и национальной культуры. Российские власти должны принять принципиальное решение по устранению препятствий и предоставлению реальных возможностей для организационно-правовой самоорганизации украинской общины в России;

ВР обращает внимание международного сообщества на необходимость соблюдения Россией своих международных обязательств по соблюдению прав и обеспечению потребностей национальных меньшинств, призывает Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Совет Европы и Европейский парламент вмешаться в ситуацию с защитой прав украинцев в России и просит взять ее под свой контроль.