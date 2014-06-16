В составе пограничной службы впервые созданы снайперские подразделения - Парубий

Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, передает ЛигаБизнесИнформ.

Также он рассказал, что за последние несколько недель в составе пограничных войск была проведена подготовка оперативно-боевых мобильных пограничных застав.

Напомним, ранее на брифинге секретарь СНБО заявил, что украинские военнослужащие продолжают укреплять линию границы с Российской Федерацией и выстраивать кольцо вокруг городов, захваченных боевиками.

Парубий отметил, что Вооруженные силы Украины совместно с пограничниками, которые были сосредоточены возле города Амвросиевка (Донецкая область), обеспечили проход украинских войск в города Бирюково (Луганская область).

"Были поставлены блокпосты, которые контролируются Вооруженными силами Украины и пограничниками на всех ключевых артериях, за которыми перебрасывались подразделения российских спецслужб и российской техники на территорию Украины. То есть, тот пункт, к которому мы сегодня пришли с боями - это Бирюково", - сказал он.

Читайте такжеРешение о военном положении в двух восточных областях нет - ПарубийТакже на севере Луганской области 24-й батальон территориальной обороны при поддержке авиации, которая уничтожала блокпосты террористов, прошел до города Счастье Луганской области, в село Веселая Гора и поставил свои блокпосты.

"Этот населенный пункт находится в непосредственной близости к Луганска, всего восемь километров до Луганска. Также вдоль границы от Городища наши военные подразделения передвинулись до пункта Новокиевка. Таким образом, мы продолжаем замыкать ту линию сдерживания, которая окружает места скопления террористов и российских боевиков. Наша задача это кольцо замкнуть, чтобы защитить украинскую границу и не допустить прорыва из России подразделений спецназа и боевых машин", - сказал он.