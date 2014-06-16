Военные и пограничники вернули контроль над значительным участком границы - Парубий

Украинские военные и пограничники вернули контроль над значительным участком границы и продолжают замыкать линию сдерживания, выставляя блокпосты на ключевых магистралях и автодорогах, которые окружают места концентрации огромного количества террористов и российских боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий.

«Мы принимаем все меры, которые разрабатывались Генеральным штабом и АТО, касающиеся собственно закрытия украинской границы», - заявил Парубий.

По его словам, за последние дни украинские военные и пограничники сумели «с боями остановить 7 автоколонн боевиков и вернули контроль над значительным участком украинской границы».

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«На сегодняшний день мы с боями дошли до пункта «Бирюково». На севере, вдоль границы, от Городища, где находились наши подразделения, они передвинулись к пункту «Новокиевка», - сказал секретарь СНБО.

«Таким образом, мы продолжаем замыкать линию сдерживания», - заявил Парубий и отметил, что «линией сдерживания являются военные блокпосты, которые ставятся на ключевых магистралях и автодорогах и которые окружают места, где сконцентрировано огромное количество террористов и российских боевиков».

«Наша задача - замкнуть это кольцо, чтобы защитить украинскую границу и не допустить прорыва из России воинских подразделений, спецназа и боевых машин», - сказал Парубий.