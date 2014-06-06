Над Славянском боевики сбили украинский самолет двумя выстрелами из ПЗРК - силы АТО

В руководстве Антитеррористической операцией, которая проводится на востоке Украины, подтверждают информацию о попадании во время обстрела из ПЗРК ракеты в транспортный самолет Ан-26 Воздушных сил Украины над Славянском.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев.

“Сегодня Ан-26 Воздушных сил Украины выполняет задачу по перевозке гуманитарного груза, собранного волонтерами. По информации с одного из блокпостов сил АТО возле Славянска, в самолет были произведены два выстрела из ПЗРК. В результате зафиксировано попадание в правый двигатель и взрыв”, - сказал Селезнев.

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Он отметил, что по имеющейся на настоящее время информации, летчики пытались отвести самолет от города. Однако сейчас нет информации, удалось ли это им сделать и удалось ли посадить самолет. Также нет информации о состоянии, в котором находятся члены экипажа.

Как отметил Селезнев, на месте вероятного падения самолета проводятся работы.

При этом он заметил, что по непроверенной информации экипаж мог покинуть самолет до его столкновения с землей.