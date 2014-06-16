Тымчук: Танки на Донбассе - реакция России на срыв ее плана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

“Россия перебрасывает в Украину не просто вооружение, а речь уже идет о танках и реактивных системах залпового огня. Это происходит потому, что план создания неуправляемого хаоса срывается, боевики не демонстрируют большого желания воевать непонятно за что. У российских боевиков возникают проблемы с финансированием, поскольку СБУ перекрывает каналы финансирования. Поэтому Россия прибегает к более активным действиям”, - сказал Тымчук.

По его словам, тяжело прогнозировать, какое вооружение Россия завтра может перебросить в Украину.

Читайте такжеНАТО сделало спутниковые снимки, подтверждающие пребывание танков РФ у границы с УкраинойКак сообщил Тымчук, в Луганской области только 250 из 748 км границы с РФ контролируют украинские войска, и если граница не будет перекрыта, то сложно будет говорить о каких-то значительных успехах в проведении антитеррористической операции.

“Силовики обещали еще в прошлую субботу доложить о блокировании границы. Однако на данный момент около 250 км границы контролируются нашими пограничниками и военными частями. Но общая протяжность границы - 748 км. Поэтому нельзя говорить, что граница контролируется и Россия не может перебрасывать свое вооружение. И пока граница не будет перекрыта, невозможно говорить о каких-то успехах на Донбассе”, - подчеркнул Тымчук.