Руководитель АТЦ заявляет, что границу с Россией заблокируют в ближайшее время

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-центр АТО.

"За все годы независимой Украины не ожидалось агрессии с этой стороны. Поэтому физически невозможно было мгновенно закрыть границу. Но мы быстро учимся и делаем правильные выводы. Сейчас осуществляются необходимые перемещения сил, что даст возможность уже в ближайшие дни обеспечить блокирование границы", - отметил Крутов.

"Это - один из ключевых шагов, после чего для достижения успеха антитеррористической операции понадобится совсем немного времени. Руководство АТО действует достаточно профессионально и критиковать их действия я не вижу смысла", - отметил он.

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"Относительно практических действий на Юго-востоке: антитеррористическая операция имеет три фазы - очистить, удержать, восстановить. То есть первым шагом обезвреживаются вооруженные террористы, затем обеспечивается контроль над районом проведения антитеррористической операции, а дальше - в полном объеме восстанавливается функционирование органов государственной власти", - пояснил он.

"Но для достижения успеха необходимо восстановить определенное доверие населения. И это касается не только Донбасса. Нужно понимать, что задачи противодействия терроризму выходят далеко за пределы рамок АТО в отдельных регионах и освобождения этих территорий от террористически-диверсионных групп и вооруженных бандформирований", - считает Крутов.

Он также считает, что необходимо срочно пересматривать государственную Концепцию борьбы с терроризмом, которая была принята тогда, когда Украина относилась к государствам с низким уровнем террористической угрозы.