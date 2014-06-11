Порошенко не исключает проведения в Донецке круглого стола

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал во время встречи с председателем Донецкой облгосадминистрации Сергеем Тарутой.

В ходе встречи основное внимание было уделено обсуждению мирного плана президента для урегулирования конфликта на Донбассе.

Читайте такжеБайден в разговоре с Порошенко поддержал совместные действия по урегулированию ситуации на востоке Украины«Нам переговоры ради переговоров не нужны, - заявил Порошенко. - Наш мирный план должен стать базой для дальнейшей деэскалации конфликта. Террористы должны сложить оружие».

Мирный план президента Украины предусматривает признание Российской Федерацией результатов президентских выборов, прекращения террористами огня и создания спасательного коридора для мирного населения, которое не принимает участия в конфликте.