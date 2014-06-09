Дом в Николаеве могли взорвать, чтобы скрыть следы убийства - СМИ

Милиция Николаева подозревает, что взрыв в 5-этажном жилом доме могли устроить умышленно, чтобы скрыть следы убийства 50-летней женщины.

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Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что под завалами дома, в котором сегодня утром произошел взрыв, нашли женщину со следами насильственной смерти – погибшую задушили проводом от утюга.

Теперь у правоохранителей появилась новая версия взрыва – его могли устроить, чтобы скрыть следы убийства. Милиция пока имеет одного подозреваемого – мужчину, который находится в больнице с множественными ожогами тела. Именно он выходил из квартиры погибшей. После его визита в жилье 50-летней женщины на кухне был перерезан газовый шланг.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, около 5 часов утра в г. Николаев по ул. Молодогвардейская, 28, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв – предварительно, бытового газа – без последующего горения.

Взрывом разрушено междуэтажное перекрытие.

В результате взрыва были травмированы три человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.