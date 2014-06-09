В Николаеве под завалами обнаружено тело погибшей женщины (уточненная)
В ходе спасательных работ по разбору последствий взрыва в многоэтажном доме, спасателями под завалами обнаружено тело человека.
Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело женщины под завалами в пятиэтажном жилом доме по ул.Молодогвардейская в Николаеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС области, тело только нашли, его еще не могут достать из-под завалов.
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Личность погибшей устанавливается.
Тело обнаружено на 4 этаже.
Кроме того, в ГСЧС сообщили, что медики оказали помощь 78-летней жительнице дома, в котором произошел взрыв, от госпитализации она отказалась.
Как сообщал УНИАН, 9 июня, в 04.59 в г. Николаев по ул. Молодогвардейская, 28, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв – предварительно, бытового газа – без последующего горения.
Взрывом разрушено междуэтажное перекрытие.
В результате взрыва травмированы 3 человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.