В Николаеве под завалами обнаружено тело погибшей женщины (уточненная)

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело женщины под завалами в пятиэтажном жилом доме по ул.Молодогвардейская в Николаеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС области, тело только нашли, его еще не могут достать из-под завалов.

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Личность погибшей устанавливается.

Тело обнаружено на 4 этаже.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что медики оказали помощь 78-летней жительнице дома, в котором произошел взрыв, от госпитализации она отказалась.

Как сообщал УНИАН, 9 июня, в 04.59 в г. Николаев по ул. Молодогвардейская, 28, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв – предварительно, бытового газа – без последующего горения.

Взрывом разрушено междуэтажное перекрытие.

В результате взрыва травмированы 3 человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.