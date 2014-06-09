Аваков направит в зону АТО 100% боевых и патрульных подразделений

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Принял решение - все 100% боевых и патрульных подразделений МВД примут участие в АТО. Это не только необходимость, это еще и проверка на профпригодность и настоящий дух и патриотизм. Закалка подразделений в условиях реальных угроз и вызовов - один из факторов создания новой милиции, которой общество станет доверять. Все, кто думал "проскочить" и отсидеться - рапорта на стол - увольняйтесь. Всем, кто с честью пройдет испытание, выполняя свой долг - уважение и перспектива", - написал министр.

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Он также заявил, что батальон патрульной службы милиции особого назначения "Чернигов" формировался из добровольцев, по программе новых подразделений МВД.

"Позавчера был отдан приказ о выдвижении батальона на место патрулирования в Луганскую область. 86 человек выехали на место службы - делать мужскую работу, выполнять боевую задачу в режиме антитеррористического патрулирования. 21 человек отказался. Написали рапорта на увольнение: "Мы сюда шли деньги зарабатывать, а не жизнью рисковать". Были уволены немедленно. Они пришли не Украину защищать. Они пришли зарабатывать 4500 гривен в месяц. Такие себе - патриоты за деньги", - пишет Аваков.

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Продолжая тему, он добавил: "Чтобы пресечь спекуляции, сразу скажу - каски, бронежилеты, оружие - все в комплекте. Более того по прибытии на место, в случае выдвижении на позиции боестолкновения - бойцы батальона дополнительно будут оснащены тяжелыми бронежилетами 5-6 класса. Более того в соответствии с моим распоряжением, бойцы МВД, несущие службу в зоне АТО не допускаются к несению службы без оснащения средствами индивидуальной защиты (каски и бронежилеты)".