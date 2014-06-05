Работа по подбору кадров в ряды «УДАРа» была проведена некачественно - юрист

Такую точку зрения в интервью «РБК-Украина» высказал Василий Кривобок, правозащитник, юрист с 40-летним опытом работы, доверенное лицо кандидата в депутаты Киевсовета от ВО «Батькивщина» по мажоритарному округу №34 Анны Свириденко.

«Тратить такие огромные средства на раскрутку кандидатов было бы не нужно, если бы в самом начале, еще на этапе подбора кадров в «Удар», работа была бы проведена качественно», - рассказал Кривобок.

В частности, он напомнил, что по 34 мажоритарному округу на выборах в Киевсовет от «Удара» баллотировался Алексей Беспалый. По мнению Кривобока, этот кандидат ничего из себя не представляет. «У него есть фирма, которая занимается розничной торговлей алкогольными напитками, а к общественной работе и политике он не имеет отношения», - сказал юрист.

Как рассказал Кривобок в интервью «Главред», «на этапе подбора кандидатов ему (Беспалому – ред.) и еще двум местным бизнесменам было сделано предложение в клубе «5 элемент» - кто из вас хочет идти на выборы под брендом «Удара»?». По словам юриста, двое бизнесменов отказались, а Беспалый согласился. «Ему назвали сумму за присоединение, и ударили по рукам», - рассказал Кривобок.

Ранее СМИ сообщали, что в списках партии «УДАР Виталия Кличко» нашлись и представители команды бывшего мэра Леонида Черновецкого, члены «Партии Регионов», которые покинули ее ряды перед выборами и т.п..