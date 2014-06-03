Названы имена 8 погибших в результате взрыва в Луганской ОГА

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

По информации правоохранителей, в дежурную часть Ленинского райотдела милиции поступило сообщение о том, что на четвертом этаже помещения Луганской облгосадминистрации, где последнее время находятся вооруженные лица, называющие себя представителями "Луганской народной республики", произошел взрыв.

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«Вследствие взрыва от полученных телесных повреждений погибли жители города Луганска: Кукуруза И.О. 1967 г.р., Косюк В.А. 1971 г.р., Черкес Г.А. 1967 г.р., Полежаев С.М. 1964 г.р., Архипова Н.В. 1969 г.р., Гизай А.А. 1964 г.р., Долженко Н.А. 1955 г.р., неустановленная женщина (на вид 35-40 лет)», - говорится в сообщении.

С телесными повреждениями различной степени тяжести в больницу госпитализированы 11 человек. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Как стало известно УНИАН, среди погибших – "министр здравоохранения" так называемой "ЛНР" Наталья Архипова и руководитель военно-патриотического объединения «Каскад», ветеран Афганистана Александр Гизай.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Луганске несколько тысяч сепаратистов захватили здания облгосадминистрации и прокуратуры области. Также они устроили осаду здания облуправления МВД и захватили областную ТРК. 6 апреля террористы захватили здание СБУ в Луганске.

Днем 2 июня в центре Луганска прозвучал взрыв в здании облгосадминистрации.

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По словам очевидцев, взрыв был в воздухе, как раз над зданием ОГА.

В тот же день пресс-офицер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв произошел внутри здания, обстрела извне не было. Самой «вероятной причиной взрыва было неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами», – сказал он.

3 июня первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что, по предварительным данным, причиной взрыва в Луганской облгосадминистрации 2 июня стал выстрел террористов ракетой из ПЗРК .