Боевики заявляют, что при взрыве в здании Луганской ОГА погибла "министр здравоохранения"

19:27, 02 июня 2014
Политика
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В результате взрыва в здании обладминистрации в Луганске погибла "министр здравоохранения" так называемой Луганской народной республики Наталья Архипова.

Взрыв в Луганске / Радио Свобода

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу террористов.

Сообщается, что во время взрыва Архипова находилась на крыльце здания и общалась с другой женщиной. Читайте такжеСпикер АТО: Луганскую ОГА взорвали изнутри

Ранее боевики сообщали, о гибели пяти людей.  Нескольких террористов якобы которые получили тяжелые ранения.

В правоохранительных органах пока не располагают информацией о причинах взрыва

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