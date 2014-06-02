Боевики заявляют, что при взрыве в здании Луганской ОГА погибла "министр здравоохранения"
19:27, 02 июня 2014Политика
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В результате взрыва в здании обладминистрации в Луганске погибла "министр здравоохранения" так называемой Луганской народной республики Наталья Архипова.
Боевики заявляют, что при взрыве в здании Луганской ОГА погибла "министр здравоохранени" / Радио Свобода
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу террористов.
Сообщается, что во время взрыва Архипова находилась на крыльце здания и общалась с другой женщиной. Читайте такжеСпикер АТО: Луганскую ОГА взорвали изнутри
Ранее боевики сообщали, о гибели пяти людей. Нескольких террористов якобы которые получили тяжелые ранения.
В правоохранительных органах пока не располагают информацией о причинах взрыва
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