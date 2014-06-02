Боевики заявляют, что при взрыве в здании Луганской ОГА погибла "министр здравоохранения"

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу террористов.

Сообщается, что во время взрыва Архипова находилась на крыльце здания и общалась с другой женщиной. Читайте такжеСпикер АТО: Луганскую ОГА взорвали изнутри

Ранее боевики сообщали, о гибели пяти людей. Нескольких террористов якобы которые получили тяжелые ранения.

В правоохранительных органах пока не располагают информацией о причинах взрыва