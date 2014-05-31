СБУ объявила в розыск бывшего министра доходов и сборов Клименко

Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица , скрывающихся от органов прокуратуры».

Клименко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 с. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Отмечается, что суд выдал постановление на задержание подозреваемого. Согласно информации, экс - министр исчез из поля зрения украинских правоохранителей 21 февраля.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура, которая проводит досудебное расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением Клименко, вызывает его для проведения следственных действий.

Также в ведомстве заявили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2012-2013 годов экс - министр организовал функционирования на территории страны схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

«В результате незаконной деятельности отдельных предприятий и самого Клименко, бюджету Украины нанесен ущерб на сумму более 6 млрд грн», - отметили в ГПУ.