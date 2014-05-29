Преступления врагов украинского народа не останутся безнаказанными - Порошенко

«Сегодня трагически погибли наши ребята. Это момент глубокой скорби и я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Мы обязаны сделать все, чтобы больше ни один украинец не погиб от рук террористов и бандитов. Эти преступные действия врагов украинского народа не останутся безнаказанными», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, под Славянском сегодня около 12.30 в районе проведения АТО во время разгрузки продуктов питания на четвертый блокпост террористы сбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины, в результате чего погибли 12 человек.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, среди погибших - шестеро военнослужащих Национальной гвардии, включая экипаж вертолета, и шестеро представителей спецподразделения «Беркут». Один военнослужащий Национальной гвардии остался живым и находится в тяжелом состоянии.

Среди погибших - начальник Управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Командующий и личный состав Национальной гвардии Украины приносят искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших.