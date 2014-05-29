Боевики после взрыва вертолета ехали добивать тех, кто выжил. Пилот в тяжелом состоянии - СМИ

"Выжил, но находится в тяжелом состоянии один из пилотов вертолета. Фамилии не знаю, он в тяжелом состоянии", - сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев Украинской правде.

"Он находится в одном из медучреждений", - добавил он.

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Селезнев также опроверг слова самопровозглашенного руководителя Славянская Пономарева о том, что якобы тела погибших - у террористов.

"Это не соответствует действительности. Забрали тела всех 12 погибших", - отметил он.

"Боевики после взрыва вертолета поехали к нему, чтобы добить людей. Но наша мобильная группа их рассеяла и уничтожила", - сказал он.

Как известно, в четверг около 12:30, вблизи города Славянск Донецкой области, в районе проведения АТО, после разгрузки продуктов питания и высадки изменения на четвертом блок-посту, и возвращаясь в обратном направлении, вертолет МИ-8 Национальной гвардии Украины попал под обстрел и был подбит.

Нацгвардия утверждает, что погибли 12 человек, среди них генерал Кульчицкий. Один военнослужащий выжил, но остается в тяжелом состоянии.